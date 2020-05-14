Второй онлайн-марафон "День наследия - 2020" пройдет в Москве 16 мая

Он будет длится весь день

Второй онлайн-марафон "День наследия - 2020" пройдет 16 мая в преддверии Международного дня музеев. Он начнется в 11 и завершится после 22:00, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Участие в нем примут эксперты из разных стран. Речь пойдет о знаковых зданиях и ансамблях Москвы и других городов Европы. Например, специалисты расскажут об архитектурных памятниках Франции, Германии и Великобритании", - рассказала она.

Бесплатная трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале столичного департамента культурного наследия города. На официальной странице ведомства в социальной сети Facebook и в разделе "Дни наследия" портала "Узнай Москву" опубликуют ссылки на прямую трансляцию и расписание марафона. Предварительная регистрация не потребуется.

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