В Мосгордуме поддержали решение продлить срок приема заявок на включение в перечень соцпредприятий

Это решение правильное

Решение столичных властей продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с COVID-19 – правильное. Об этом АГН "Москва" рассказал председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По его словам, обычно это небольшие предприятия, востребованные именно в конкретном районе.

"Эти предприятия позитивно влияют не только на экономику города в целом, но, что даже и важнее, на экономику конкретного района, на социальное самочувствие граждан, проживающих в этом месте и приобретающих эти товары и услуги", - отметил Александр Козлов.

Он рассказал, что в ближайшее время, по мере снятия ограничений из-за коронавируса, эти предприятия будут очень востребованы. Депутат призвал коллег информировать, а также помогать гражданам с заявками.

"Это позволит сохранить все то, что дает большой бонус району, сохранить все необходимые услуги и товары, которые люди привыкли получать в данной локации", - сказал он.

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