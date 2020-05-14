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Депутат Мосгордумы рассказала о работе в онлайн-режиме в период самоизоляции

12:11
  • четверг
  • 14 мая 2020

Работа от этого не пострадала

Работа Мосгордумы из-за режима самоизоляции перешла в онлайн-формат. Об этом рассказала депутат столичного парламента, трехкратная олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева. По ее словам, общение с горожанами также ведется в онлайн, поскольку приемные к округах закрыты.

"Все приемы ведутся в онлайн-формате: через соцсети, почту, телефонные звонки, мессенджеры, иногда приходится устраивать и конференции, если это группа жителей. Например, в Zoom можем обсудить интересующие их вопросы. Работа не останавливается, но она ведется сегодня в другом режиме, в том, в котором живет большая часть нашей страны", - рассказала Киселева в интервью ТАСС.

Депутат отметила, что хотя уже перестроилась на новый формат коммуникации и работа ведется в полном объеме, есть и ряд трудностей. Например, она часто не видит человека, с которым общается.

Кроме того, для оперативной связи Киселева завела телеграмм-канал. Там она планирует писать и о депутатской работе, и о спорте, и о телевидении. Киселева призналась, что ей нравится такой формат и считает его актуальным на данный момент.

"Я и сама подписана на многие каналы. Много моих знакомых ведут свои Telegram-каналы, в которых можно читать их комментарии, мнения, оценку той или иной ситуации. Мне нравится, как развивается этот ресурс, решила использовать такую крупную медиаплатформу. Посмотрим, насколько оперативно получится у меня писать обо всем, что будет происходить, делиться полезной и важной для меня информацией с избирателями, друзьями, журналистами", - заявила Мария Киселева.

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Мария Киселева
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