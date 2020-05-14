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Россиянам объяснили, зачем носить перчатки во время пандемии

12:31
  • четверг
  • 14 мая 2020

Путь передачи инфекции прерывается

Требование использовать медицинские маски и перчатки во время пандемии породило много вопросов. Медики пояснили, что защитные средства не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом. Кроме воздушно-капельного пути передачи респираторных инфекций особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути.
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"Вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, после человек, прикасаясь к ним, переносит вирус на руки и далее, на слизистые глаз либо рта. Происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки", - объяснил главный врач-инфекционист центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

У перчаток две основные функции. Первая - когда человек их снимает после посещения грязных зон, общественных мест, руки остаются чистыми. Вторая - теоретически руками в перчатках человек не трогает глаза и рот, их наличие действует психологически, приводит комментарий Акинфиева ТАСС.

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