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Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

14:43
  • четверг
  • 14 мая 2020

Президент проводит совещание по развитию генетических технологий

Россия должна разработать целую линейку технологий в медицине, промышленности и экологии - об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по развитию генетических технологий. Оно проходит в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

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По словам президента, ситуация с коронавирусом в стране меняется, и теперь власти могут сосредоточиться на вопросах долгосрочной повестки. И сейчас важно обеспечить решение масштабных проектов. Программа развития генетических технологий реализуется в России уже год, за это время были усилены существующие и созданы новые научные школы, к работе привлекается все больше молодых специалистов.

Исследования в этой области помогают в работе над созданием вакцин и лекарств. В том числе - и от коронавируса. Владимир Путин поблагодарил специалистов за вклад в борьбу с угрозой и обратил внимание, что медицинские технологии - это не единственное направление генетических исследований. Новые перспективные разработки позволят не только лечить тяжелые заболевания, но и откроют колоссальные возможности для промышленности, энергетики и сельского хозяйства. 

"По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий сопоставима с атомными и космическими проектами 20 века и вся система управления должна соответствовать этой высокой планке", - отметил Путин. 

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