Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии

Белорусский лидер возмущен низкой стоимостью голубого топлива для Европы

Александр Лукашенко убежден, что Россия должна снизить цену на газ, поставляемый в Белоруссию. По информации белорусского президента, европейские страны платят за голубое топливо гораздо меньше.

Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов.

"65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси... Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - возмутился президент Белоруссии.

В беседе с премьером Лукашенко признал сложности в экономике страны, возникшие из-за пандемии коронавируса. Белорусский лидер отметил, что ждет привлечения внешних ресурсов, в том числе средств Международного валютного фонда, передает агентство БелТА. Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры с МВФ о кредите в 900 миллионов долларов.

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