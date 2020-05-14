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Собянин рассказал о прорыве в области тестирования на коронавирус

14:52
  • четверг
  • 14 мая 2020

Тесты стали доступны для большого количества людей

Дальнейшее развитие систем тестирования и выявления коронавируса в стране обсуждают в четверг на заседании медицинского клинического комитета. Оно проходит в дистанционном режиме под руководством Сергея Собянина, передает "ТВ Центр".

Во встрече принимают участие руководители ведущих клиник Москвы и российских регионов. По словам столичного мэра, принимаемые меры и новые медицинские технологии уже позволили добиться серьёзных результатов.

"За последний месяц мы получили реальный прорыв в области тестирования. ПЦР-тесты, их количество увеличилось в несколько раз. И они стали доступны для огромного количества людей. Кроме этого, была создана мощная система КТ-диагностики по определению клинических проявлений коронавируса, в том числе и с помощью системы искусственного интеллекта", - заявил Собянин.

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