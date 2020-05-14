Чем жили млекопитающие в непривычном для них климате и что они будут делать дальше, когда вода в Приморье прогреется?

У берегов Владивостока поселились белухи - те самые, что в прошлом году были выпущены из печально известной "китовой тюрьмы" недалеко от Находки. Дело в том, что вывезти всех млекопитающих в район Сахалинского залива, где их и выловили, не успели - оставили у восточного побережья Приморья. Специалисты рассчитывали - белухи по зову природы сами доплывут до родных акваторий, но они решили остаться и успешно перезимовали.

Эти кадры сняты во Владивостоке. Но Амурский залив, впрочем, как и все побережье Приморья, совсем не типично для жизни китообразных. Поэтому видео привлекло внимание общественности и ученых.

Белухи поселились недалеко от одного из центральных районов города. Здесь и железнодорожная станция, и в обычное время, в хорошую погоду достаточно много отдыхающих. Свои белые спинки белухи показывают метрах в пятидесяти от берега. Выныривают редко, поэтому нужно набраться терпения, чтобы их увидеть.

Почти за два часа наблюдений съемочной группе "ТВ Центра" удалось снять только одну белуху. Специалисты уверенно говорят, это именно те животные, которых почти полгода назад выпустили из так называемой "китовой тюрьмы".

В центре реабилитации в бухте Средняя содержались 90 белух и 11 касаток. Как позже установили, китообразных хотели перепродать в заграничные океанариумы. Было заведено несколько уголовных дел. В итоге всех касаток и часть белух вернули в естественную среду обитания, в Охотское море. Но 50 особей из-за надвигающихся морозов не успевали доставить в район вылова. Их выпустили в Приморье. Недалеко от Лазовского заповедника.

Как поведут себя белухи, которые оказались в совершенно новых для себя условиях, ученые точно не могли сказать. Вернутся ли они самостоятельно в Охотское море? Одни считают, животные слишком маленькие, и не найдут дорогу домой. Другие, что природные инстинкты заставят их двигаться в сторону Татарского пролива. Пока специалисты рассуждают, белухи небольшими группами, по 3-4 особи, остаются у берегов Приморья.

В этой части Амурского залива по дну проходит канализационная труба. По официальным данным за 1,5 километра от берега идет сброс сточных вод. К отходам жизнедеятельности активно подходит рыба, и белухи могут легко найти себе добычу. Но это небезопасно.

Тем не менее, экологи отмечают, что сейчас белухи показывают свое стандартное поведение. И подходят близко к берегу, совсем не для того, чтобы попросить еду у человека. Так они обычно и охотятся.

В дикой природе белухи живут по 60-70 лет. У них очень развиты социальные связи. И для детенышей особенно важен опыт, который им передают старшие. Но большинству особей из "китовой тюрьмы" не было и двух лет. И смогут ли они самостоятельно создать свою стаю — пока вопрос для ученых. Сейчас остается только наблюдать за их дальнейшим поведением и миграцией. Предположительно, как только море прогреется, животные, привыкшие жить во льдах, уйдут в более прохладные воды.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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