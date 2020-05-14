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Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

13:01
  • четверг
  • 14 мая 2020

Он пока не разговаривает

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы. 
Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", - рассказал 360tv.ru Рамазан Рабаданов, друг семьи и спортивный комментатор.  

В разговоре с РБК Рабаданов сообщил, что летом Абдулманап Нурмагомедов лечился в Германии. По его словам, у тренера были проблемы с сердцем, которые осложнились на фоне пневмонии. 

Telegram-канал Baza пишет, что Нурмагомедов-старший попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. Врачи запретили ему без особой нужды вставать с кровати, но мужчина чувствовал себя хорошо и делал зарядку. По данным издания, он не хотел сдавать анализ на коронавирус. 

Через некоторое время состояние Нурмагомедова ухудшилось. Сын организовал его перевозку в Москву. 2 мая тренера положили в столичную клинику, а на следующий день у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон. Медики оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. 

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