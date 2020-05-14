Онлайн-свадьбы позволят молодоженам сэкономить

Стоить торжество "на удаленке" может даже меньше 100 тысяч рублей

Онлайн-свадьбы позволят молодоженам существенно экономить на организации торжеств. Такая церемония может стоить меньше 100 тысяч рублей.

По мнению ведущего свадеб и праздников Олега Апарина, при желании эту сумму можно сократить в два раза. Такие цифры несопоставимы с расходами на традиционное торжество.

При этом свадьба "на удаленке" вполне может окупиться подарками от гостей. Доставлять их смогут курьеры.

"В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым. Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками", - рассказал Апаран Газете.ру.

При этом онлайн-формат не убьет традиционные свадебные ритуалы и конкурсы.

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