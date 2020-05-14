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Мать Тимати задумалась об отказе от соцсетей из-за нападок хейтеров

13:52
  • четверг
  • 14 мая 2020

Злобных комментариев стало больше

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, задумалась об удалении своего аккаунта в Instagram. Она устала от хейтеров и сплетников. 
Мать Тимати "сорвала маску" с Решетовой

"Людей всегда будоражили интриги, скандалы и расследования. В нынешней ситуации самоизоляции это особенно обострилось. Подсматривать в чужую замочную скважину - особый вид удовольствия, а слив застоявшихся в четырех стенах эмоций - вид развлечений", - написала Юнусова. 

Она рассказала, что завела страницу в соцсети за два года до появлении Алисы - дочери Тимати и модели Алены Шишковой. Когда девочка появилась на свет, Юнусовой захотелось делиться с интернет-пользователями радостными моментами из их жизни. Женщина и раньше, и сейчас много времени проводит с внучкой. При этом шестилетняя Алиса живет с мамой, подчеркнула она.

Мама Тимати также сообщила, что из-за карантина она два месяца не видела Ратмира - сына Тимати и модели Анастасии Решетовой. 

"Ну и в заключение скажу, что я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем?.." - написала Симона Юнусова. 

Что подтолкнуло ее на публикацию этого поста, не уточняется. По одной из версий, Юнусова устала от слухов о том, что она якобы лишила Шишкову возможности самостоятельно воспитать дочь. Поговаривают также, что мама Тимати намерена чуть ли не отобрать Ратмира у Решетовой. 

Напомним, что Анастасия Решетова родила сына в октябре прошлого года. Модель и рэпер начали встречаться в 2015 году.

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