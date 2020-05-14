Около половины выявленных случаев COVID-19 в Москве – у молодежи

Данные привел оперштаб

Люди младше 45 лет составили более половины вновь выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве. По данным оперативного штаба, из числа находящихся под наблюдением новых пациентов с COVID-19 таких 42,3%.

Ранее в оперштабе сообщили, что за сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания в столице достигло 130 716.

В числе новых выявленных случаев COVID-19 в Москве – 35,7% граждан в возрасте от 46 до 65 лет, люди от 66 до 79 лет – 9%. Детей среди зараженных – 7%, еще 6% - люди старше 80 лет.

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