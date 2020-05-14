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Глава Минкульта Любимова вылечилась от коронавируса

13:58
  • четверг
  • 14 мая 2020

Она уже вернулась к работе

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Болезнь у нее протекала в легкой форме.

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Лечилась министр дома в течение трех недель. Она уже вернулась к работе, пишет Газета.ру.

О том, что Ольга Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. По словам ее пресс-секретаря, несмотря на болезнь, она не прекращала работать, но проводила все встречи и совещания в видеорежиме.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Сейчас он вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице.

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