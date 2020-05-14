Надпись на русском языке появилась в небе над американским штатом

Послание оставил неизвестный пилот

Надпись "Мой руки" на русском языке появилась в небе над американским штатом Флорида. Послание оставил неизвестный пилот.

Маршрут необычного полета зафиксировал портал FlightRadar. Определилаь и модель самолета – это Cessna 172N Skyhawk, которая вылетела из города Форт-Лодердейл.

Неизвестный пилот повторил "подвиг" россиянина Олега Кобзева. Летчик недавно вывел в небе над Новосибирской областью надпись "А где все?". По словам Кобзева, он очень старался "писать" аккуратно – раньше пилот таких трюков не проделывал, передает РИА Новости.

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