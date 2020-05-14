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Вакцину от коронавируса испытали на обезьянах

14:10
  • четверг
  • 14 мая 2020

Испытания прошли успешно

Американские и британские ученые испытали экспериментальную вакцину от коронавируса. Ее ввели шести макакам, у которых были симптомы COVID-19. Благодаря вакцине все животные защитись от проникновения вируса в легкие.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,3 млн человек

"Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии", - приводит РИА Новости результаты исследования.

Ранее стало известно, что вакцинация россиян от COVID-19 может начаться уже осенью. В РАН сообщили, что в условиях ЧС может быть применен особый принцип регистрации препаратов.

Между тем клинические испытания вакцины от коронавируса должны стартовать в июне. А появление готового препарата ожидается к концу июля.

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