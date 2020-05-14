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Сиделку покойной актрисы Аллы Мещеряковой заподозрили в краже

14:32
  • четверг
  • 14 мая 2020

Из квартиры кинозвезды пропали деньги и драгоценности

Дочь актрисы Аллы Мещеряковой, которая умерла 11 мая, обратилась в полицию. По словам Натальи, из квартиры ее родителей пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. 
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

Как пишет 5-tv.ru, 68-летнюю сиделку покойной актрисы заподозрили в краже. Полиция разыскивает пенсионерку. 

Уточняется, что дочь заслуженной артистки РСФСР позвонила в полицию в день смерти матери. 

По предварительным данным, Мещерякова умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Алла Мещерякова пришла в кино в 1964 году. Она снялась в таких картинах, как "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "Странные взрослые", "Ты - мне, я - тебе", "Хозяин тайги".

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