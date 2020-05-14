Роспотребнадзор развеял миф о симптоме COVID-19

Похожие явления возможны при любом остром респираторном заболевании

Роспотребнадзор развеял миф о симптоме, который ранее назвали характерным для заражения COVID-19. Потеря обоняния может наблюдаться при любом остром респираторном заболевании, пояснили специалисты.

"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты могут быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции. На сегодняшний день нет окончательных данных о частоте симптома при COVID-19 в России", - поясняется в сообщении ведомства, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Эксперты отмечают, что отек слизистой носовых ходов и носоглотки на фоне любой инфекции приводит к нарушению нормальной функции системы обоняния – почему оно и пропадает. А в некоторых случаях снижение обоняния может говорить о неврологических заболеваниях. В то же время, надо срочно обратиться к врачу, если присутствуют другие опасные явления. К ним относятся кашель, одышка, повышение температуры и чувство заложенности в грудной клетке.

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