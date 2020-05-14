ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор развеял миф о симптоме COVID-19

14:48
  • четверг
  • 14 мая 2020

Похожие явления возможны при любом остром респираторном заболевании

Роспотребнадзор развеял миф о симптоме, который ранее назвали характерным для заражения COVID-19. Потеря обоняния может наблюдаться при любом остром респираторном заболевании, пояснили специалисты.
Роспотребнадзор рассказал об особенностях кредитных каникул в условиях пандемии

"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты могут быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции. На сегодняшний день нет окончательных данных о частоте симптома при COVID-19 в России", - поясняется в сообщении ведомства, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Эксперты отмечают, что отек слизистой носовых ходов и носоглотки на фоне любой инфекции приводит к нарушению нормальной функции системы обоняния – почему оно и пропадает. А в некоторых случаях снижение обоняния может говорить о неврологических заболеваниях. В то же время, надо срочно обратиться к врачу, если присутствуют другие опасные явления. К ним относятся кашель, одышка, повышение температуры и чувство заложенности в грудной клетке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.