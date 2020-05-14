Тарасов рассказал о нежелании Бузовой заводить детей

Это разрушило их брак

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов назвал главную причину расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По словам спортсмена, она не хотела заводить детей.

Тарасов признался, что он всегда мечтал о большой семье, однако у Бузовой не получалось забеременеть. "Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает. По крайней мере, говорит об этом со своим мужем, дома. Такого не было. Я слышал только про работу, проекты. Не чувствовал, что человек этого хочет", - цитирует Тарасова dni.ru.

Бузова обвиняла его в том, что он не может иметь детей. И это при том, что у футболиста был ребенок от предыдущих отношений. Кроме того, врачи заверили Тарасова, что с ним все в порядке.

Спортсмен уверен, что Бузова не хотела детей и тайком от него пила противозачаточные средства.

В какой-то момент телеведущая согласилась на процедуру ЭКО, однако в итоге они так и не нашли консенсус. Тарасов, в отличие от Бузовой, хотел двух детей. "Проходит пара дней, и Оля говорит: "Зачем над двое? Давай одного". Тогда я понял, что человек не хочет", - рассказал спортсмен на YouTube-шоу "Алена, блин!".

Напомним, Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Сейчас спортсмен живет с моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему двух дочерей.

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