В Москве начнут делать до 100 тысяч ИФА-тестов на коронавирус в день

В перспективе цифра будет доведена до 200 тысяч

Иммуноферментный анализ крови позволит довести число тестирований на коронавирус в Москве до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по COVID-19.

"Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил Собянин.

От отметил, что диагностику на выявление антител к COVID-19 будут применять в Москве на предприятиях, которые обязаны периодически проверять своих сотрудников. Речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах, пишет "Интерфакс".

Видео: Собянин рассказал о прорыве в области тестирования на коронавирус

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"