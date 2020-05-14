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В Москве начнут делать до 100 тысяч ИФА-тестов на коронавирус в день

15:11
  • четверг
  • 14 мая 2020

В перспективе цифра будет доведена до 200 тысяч

Иммуноферментный анализ крови позволит довести число тестирований на коронавирус в Москве до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по COVID-19.

"Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил Собянин.

От отметил, что диагностику на выявление антител к COVID-19 будут применять в Москве на предприятиях, которые обязаны периодически проверять своих сотрудников. Речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах, пишет "Интерфакс".

Видео: Собянин рассказал о прорыве в области тестирования на коронавирус

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