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В Тюмени обнаружили останки известного купца и мецената

15:29
  • четверг
  • 14 мая 2020

Он скончался более века назад

В Тюмени во время реставрации Спасской церкви обнаружили захоронение, в котором, предположительно, лежат останки знаменитого купца и мецената конца XIX- начала XX веков Андрея Текутьева.

На месте находки работают эксперты, сообщили в СКР по региону. Для точной идентификации останков будет проведена судмедэкспертиза. Ремонтно-реставрационные работы в церкви приостановлены.

"Сам гроб пока не открыт. Поскольку все истлевшее и в могиле вода, работать нужно очень аккуратно. Сам гроб залит бетоном и известковым раствором, убирать его нужно очень осторожно и на это потребуется время", — сообщил агентству URA.RU историк.

Андрей Текутьев родился в 1839 году в семье мещан из деревни Борки. Получил домашнее образование, свое дело начал с продажи муки. Упорством и стараниями сумел пройти пусть до купца первой гильдии. Приобрел мельницу и пароход, немного погодя открыл производство свечей и мыла.

Всю жизнь Текутьев прожил Тюмени, много сделал для родного города. С 1899 по 1911 годы он занимал должность городского головы Тюмени. Будучи миллионером, купец из своего кармана финансировал облагораживание улиц, построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. Настоял на том, что Транссибирская железная дорога должна быть пущена через Тюмень, в результате этого город существенно поднялся.

Меценат скончался в 1916 году и был похоронен рядом с женой на погосте Спасской церкви. Позднее прах Текутьева перенесли в склеп в самом храме.

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