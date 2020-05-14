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Россиянам пообещали жаркое "неоднородное" лето

15:18
  • четверг
  • 14 мая 2020

Ожидаются "волны тепла"

Лето в 2020 году в России будет жарким, но неоднородным. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра. По словам Романа Вильфанда, жара будет сменяться холодными периодами.
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"Теплое или даже жаркое лето не означает, что каждый день температура будет превышать норму. Будет очень существенное различие между регионами нашей страны, и будет различие по времени. Лето ожидается неоднородным", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог предупредил, что будут наблюдаться частые "волны тепла". Это периоды, когда температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти дней. Но эти волны будут чередоваться с прохладной погодой, успокоил россиян Вильфанд.

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