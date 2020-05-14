Россиянам пообещали жаркое "неоднородное" лето

Ожидаются "волны тепла"

Лето в 2020 году в России будет жарким, но неоднородным. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра. По словам Романа Вильфанда, жара будет сменяться холодными периодами.

"Теплое или даже жаркое лето не означает, что каждый день температура будет превышать норму. Будет очень существенное различие между регионами нашей страны, и будет различие по времени. Лето ожидается неоднородным", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог предупредил, что будут наблюдаться частые "волны тепла". Это периоды, когда температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти дней. Но эти волны будут чередоваться с прохладной погодой, успокоил россиян Вильфанд.

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