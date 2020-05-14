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Трамп разочаровался в Китае

15:12
  • четверг
  • 14 мая 2020

COVID-19 во время визита китайской делегации в США не обсуждался, сказал президент

Коронавирус во время визита китайской делегации в США в январе не обсуждался. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

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По его словам, COVID-19 "даже не был темой для обсуждения". "Я очень разочарован в Китае", - заключил американский лидер в интервью Fox (цитата по РИА Новости).

Из США продолжают звучать обвинения в адрес Китая из-за распространения коронавируса. Власти Штатов считают, что Пекин скрывал факты и несвоевременно отреагировал на эпидемию, что привело к проблемам во всем мире.

Ранее в Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за вспышки коронавируса. Вашингтон исходит из "презумпции виновности", и это "аморально и неприемлемо", отреагировали в МИД КНР.

В среду ФБР обвинило также китайцев в попытках взломать серверы американских компаний, работающих над вакциной.

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