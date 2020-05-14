Глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

Об этом сообщил президент России Владимир Путин
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом на совещании в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
Фальков подтвердил эту информацию. Министр уже приступил к работе.
Заразившиеся коронавирусом члены кабмина "восстанавливаются и практически приступают к работе", отметил во время совещания Путин.
Ранее в четверг стало известно, что от коронавируса вылечилась министр культуры России Ольга Любимова.
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