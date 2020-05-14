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Глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

15:15
  • четверг
  • 14 мая 2020

Об этом сообщил президент России Владимир Путин

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом на совещании в четверг сообщил президент России Владимир Путин.

Фальков подтвердил эту информацию. Министр уже приступил к работе.

Заразившиеся коронавирусом члены кабмина "восстанавливаются и практически приступают к работе", отметил во время совещания Путин.

Ранее в четверг стало известно, что от коронавируса вылечилась министр культуры России Ольга Любимова.

Лечение после заражения COVID-19 продолжают премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и депутаты Госдумы.

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