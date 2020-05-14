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Путину доложили о лечении Заворотнюк

15:40
  • четверг
  • 14 мая 2020

Врачи готовы применить последние достижения молекулярной биологии

Для лечения пациентов с терминальной стадией рака могут быть использованы вирусы. О технологии, которую разработал Институт молекулярной биологии РАН, рассказал президенту Владимиру Путину директор научного учреждения Александр Макаров.
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"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии. Им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", - объяснил Макаров главе государства на совещании по вопросам развития генетических технологий.

По словам Макарова, есть довольно большой процент случаев, когда у пациентов наступила ремиссия. Больные возвращаются к нормальному образу жизни.

Ученый отметил, что особенно наглядно действие технологии видно в случае глиобластомы. Эта злокачественная опухоль в последнее время стала часто поражать ведущих российских артистов и деятелей культуры. В живых на сегодняшний день осталась  лишь актриса  Анастасия Заворотнюк.

Макаров рассказал, что институт получил клетки опухоли актрисы. Их размножили и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.

"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", - добавил Макаров. Он отметил, что обычно с глиобластомой пациенты живут не более полутора лет. Однако российским ученым с помощью упомянутой технологии удалось существенно продлить им жизнь – в некоторых случаях пациенты живут в ремиссии до трех лет.

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