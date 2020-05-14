Путину доложили о лечении Заворотнюк

Врачи готовы применить последние достижения молекулярной биологии

Для лечения пациентов с терминальной стадией рака могут быть использованы вирусы. О технологии, которую разработал Институт молекулярной биологии РАН, рассказал президенту Владимиру Путину директор научного учреждения Александр Макаров.

"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии. Им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", - объяснил Макаров главе государства на совещании по вопросам развития генетических технологий.

По словам Макарова, есть довольно большой процент случаев, когда у пациентов наступила ремиссия. Больные возвращаются к нормальному образу жизни.

Ученый отметил, что особенно наглядно действие технологии видно в случае глиобластомы. Эта злокачественная опухоль в последнее время стала часто поражать ведущих российских артистов и деятелей культуры. В живых на сегодняшний день осталась лишь актриса Анастасия Заворотнюк.

Макаров рассказал, что институт получил клетки опухоли актрисы. Их размножили и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.

"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", - добавил Макаров. Он отметил, что обычно с глиобластомой пациенты живут не более полутора лет. Однако российским ученым с помощью упомянутой технологии удалось существенно продлить им жизнь – в некоторых случаях пациенты живут в ремиссии до трех лет.

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