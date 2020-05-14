"Хорошенькая Любочка": Успенская поделилась архивным снимком

Кадр был сделан в американском ресторане

66-летняя певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото, сделанное в 1979 году в ресторане "Садко" на Брайтон-Бич.

По словам артистки, этот снимок напомнил ей о "беззаботном времени". В 1978 году Успенская вместе со вторым мужем переехала в Нью-Йорк. Там она пела в ресторанах. Свой первый альбом звезда записала в 1985 году.

"Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы... Время - загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба", - написала Любовь Успенская.

Интернет-пользователи посоветовали Успенской написать автобиографию. Многим показалось, что Татьяна Плаксина, единственная дочь артистки, сильно похожа на маму в молодости.

- Хорошенькая Любочка! - пишут в комментариях.

- Любовь, фото ностальгическое, а вы все такая же милая.

- Не узнала вас! Богатой будете! Фото замечательное!

- Вы для нас всегда загадочная и необыкновенная.

- Как Татьяна на Вас похожа.

Недавно Успенская призналась, что смотрит шоу "Дом-2". Таким образом, по словам певицы, она пытается постичь отношения между современными мужчинами и женщинами.

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