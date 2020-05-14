Причины смертельного пожара на Фрунзенской набережной

Есть погибший и пострадавшие

В результате пожара в многоквартирном доме на Фрунзенской набережной в Москве погиб один человек.

Еще двое жильцов пострадали, им оказывается необходимая помощь, сообщает ТАСС. Очаг пожара находился в квартире на пятом этаже, горели личные вещи и мебель.

Сейчас пожар потушен. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел днем 14 мая. Когда приехали пожарные, горели балконы на 5-м,6-м и 7-м этажах. Их обломки повредили припаркованный элитный Mercedes.

Горевший дом из старого жилого фонда, он 1940 года постройки.

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