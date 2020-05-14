Путин испытал благоговение и тревогу после доклада о мышах с человеческими генами

Президент надеется, что они останутся под контролем ученых

Президент России Владимир Путин выслушал доклад генетиков о гуманизированных мышах, которых будут использовать для испытания вакцины и лекарств от тяжелых заболеваний.

В частности, директор института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров рассказал главе государства о лабораторных мышах, которым часть гена изменили на человеческий для поиска путей лечения различных заболеваний.

"Очень интересно. Не знаю, как у кого, но у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло и внутренней какой-то тревоги. Сразу генноинженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек, надеюсь, все это будет под контролем", - заявил Путин на совещании (цитата по РИА Новости).

Макаров отметил, что в Новосибирске даже есть памятник лабораторной мыши, которая "вяжет свой геном".

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