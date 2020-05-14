Занимается вредительством: в Раде отозвались о работе Зеленского

Президента обвинили в лоббировании законов, которые вредят Украине

Работа Владимира Зеленского на посту президента Украины не отвечает интересам страны, а лишь направлена на лоббирование законов в угоду Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ростислав Дубовой.

Парламентарий убежден, что президент должен отстаивать законопроекты, направленные на увеличение социальных выплат. Однако Зеленский, по его словам, занимается "вредительством".

"Глава государства ни разу не поддержал законопроекты об увеличении заработной платы, пенсий и других социальных пособий, которые подавала фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". При этом президент снова приехал проконтролировать принятие законопроекта для Международного валютного фонда. Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины? Это же вредительство по отношению к собственной стране", - написал Дубовой в фейсбуке.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который сделает невозможным возврат "Приватбанка" его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен подписать президент. Принятие этого документа является важным для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.

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