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Ракова рассказала о новой системе тестирования на коронавирус в Москве

16:42
  • четверг
  • 14 мая 2020

Число исследований увеличат до 200 тысяч в день

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом тестировании на коронавирус в столице, который позволит увеличить число исследований в столице до 200 тысяч в день.

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"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит дополнительно к использованию исследования на коронавирус путем выявления антител на коронавирус у каждого человека через забор венозной крови - этот метод называется ИФА (иммуноферментный анализ) или ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ)", - заявила Ракова.

Она объяснила, что новый метод позволяет обнаружить тех, кто болеет бессимптомно или болеет уже давно.

"Благодаря использованию этого метода мы можем увеличить производительность тестирования во много раз. Если сегодня мы имеем возможность делать до 50 тысяч тестов в день, то благодаря внедрению этого метода количество тестирований до 100-150 тысяч человек в день. То есть у нас сейчас есть возможности проводить 50 тысяч тестов в день, и к ним добавляется новая система - 100-150 тысяч тестов", - сказала заммэра Москвы (цитата по АГН "Москва").

Иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ – это лабораторные исследования, в основе которых лежат иммунные реакции антигена с антителом.

Ранее о новом тестировании сообщил мэр Сергей Собянин. "Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил Собянин.

Видео: Собянин рассказал о прорыве в области тестирования на коронавирус

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