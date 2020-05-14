Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19

Столица переходит к иммуноферментному анализу на коронавирус

Бесплатный массовый скрининг на антитела к коронавирусу в Москве начнется уже завтра. Анализ можно будет сдать в 30 городских взрослых поликлиниках города. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной группой и с учетом округа проживания. Приглашения на тест будут рассылаться на электронную почту или с помощью SMS. Данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер в Москве.

По одну сторону экрана - больше двух десятков специалистов - ученые, микробиологи, врачи. По другую сторону - мэр Москвы и члены столичного правительства. Все - одна команда. Так в режиме видеоконференции проходит очередное заседание клинического комитета по борьбе с коронавирусом. Тема разговора - проведение массового тестирования на коронавирус. Только сейчас речь идёт не о тех, у кого появились признаки болезни. Речь о бесплатном скрининге на антитела к опасной вирусной инфекции. Москвичей начнут приглашать сдать тест на коронавирус в районные поликлиники столицы.

"Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание. Таким образом, мы будем в большом уже масштабе проводить уже скрининговые исследования, с одной стороны. И с другой стороны, на ранней стадии выявлять заболеваемость. Дополнительно к ПЦР-тестам, которые будут в обязательном порядке не только на этом уровне работать, но и дальше развиваться. Это первое. Второе - запуская предприятия в работу, мы обязали их периодически проводить тест-исследования своих работников. Поэтому эта система будет работать и на предприятиях. И, так как мы находимся в одной эпидемиологической ситуацией с коллегами из Московской области, я разговаривал с губернатором, вместе начинать тестирование ИФА-тестами и жителей Московской области с помощью Министерства здравоохранения", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обследование по системе ИФА будут проходить до 70 тысяч человек в неделю. В основе иммуноферментного анализа лежит специфическая реакция антиген-антитело. Иммуноглобулины – антитела, которые вырабатываются организмом в ответ на внедрение бактерий, вирусов, грибков. Иммуноглобулины типа М первыми активизируются при появлении в крови чужеродного агента и служат признаком инфекционных заболеваний. Иммуноглобулины G появляются в крови после перенесенной болезни. Анализ является качественным, определяется наличие, а не количество антител. Информативность метода позволяет врачам с уверенностью ориентироваться на его результаты.

"Это просто исследование венозной крови, которое позволяет на хорошем приборе с очень высокочувствительными реактивами увидеть какое-то количество бессимптомных вирус-носителей. Это очень важно, потому что мы их увидели в том числе и среди пациентов, которые поступают в соматические больницы. Выявили среди популяции, которую исследовали, людей уже переболевших. У которых выявлен надежно иммуноглобулин G. И увидели больных пациентов. У которых есть и иммуноглобулин А, М и G", - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу по сути дела позволяет увидеть реальную картину в динамике. Как идет рост заболеваемости, на какой стадии он находится, какой процент населения столицы болеет COVID-19 или уже переболел.

"Это важнейшие сведения, которые необходимы не только для своевременного лечения людей, но и определения всей тактики и стратегии работы всей медицинской системы города. И не только. Это связано с тем, чтобы адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами: работы промышленности, строительства, науки, торговли, услуг. Чтобы мы понимали, куда мы идём", - сообщил Собянин.

Метод исследования на антитела к коронавирусу не подменяет ПЦР-диагностику, а очень выгодно дополняет её. Ведь зачастую возбудитель болезни находится в нижних отделах легких, в кишечнике, и врачи видят только недомогание. Либо обратная ситуация - человек является носителем, а чувствует себя здоровым.

"Обязательно нужно использовать два метода. Потому что с помощью ПЦР-диагностики мы выявляем следы возбудителя, а с помощью новой аппаратуры, ИФА-метода выявляем реакцию организма. То есть двусторонний процесс", - сказал Михаил Годков, заведующий отделом лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

То есть оба анализа позволят получить информацию о формировании иммунитета у популяции. И узнать, какой процент москвичей реально переболел коронавирусной инфекцией и имеет к ней иммунитет. Данные помогут спрогнозировать дальнейший ход пандемии - то есть объяснить, реальны ли опасения, связанные со второй волной заболевания. Две недели, предшествовавшие этому решению, проводились эксперименты, настраивалось оборудование. Теперь пришло время приступать к практической работе.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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