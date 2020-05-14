Коронавирус провоцирует у детей развитие редкого синдрома Кавасаки

Первые симптомы - боль в животе, появление сыпи, длительная температура

На фоне пандемии COVID-19 в США, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Великобритании в больницы стали поступать пациенты с симптомами синдрома Кавасаки. Эта смертельно опасная детская аутоиммунная болезнь поражает сосуды сердца и сопровождается лихорадкой, высыпаниями на теле и конъюнктивитом.

Восьмилетний Джейден с трудом стоит на ногах. Дойти до дома ему помогают родители. Сегодня его выписали из больницы после тяжелой болезни.

"Все началось с того, что у него случилась остановка сердца в постели. Мы вызвали скорую. Сердце запустили", - рассказал отец мальчика Руп Хардовар.

В больнице выяснили, что ребенок уже переболел коронавирусом. Но покраснения на коже, воспаление лимфоузлов и поражение артерий, что, по всей видимости, и вызвало остановку сердца - указывали и на некое аутоиммунное заболевание. Подобные симптомы начали замечать и у других детей. Семья Эмбер переболела коронавирусом несколько недель назад. Бессимптомно. Собирались выходить из карантина. Но вдруг их сыну стало плохо.

"К вечеру понедельника началась лихорадка, но не сильная, и появилась рвота, покраснения. В среду или в четверг вечером врачи сказали, что это воспалительный синдром, который, как они думают, связан с COVID-19 у детей", - сообщила Эмбер Дин.

Врачи назвали болезнь, поражающую детей и связанную с коронавирусом, мультисистемным воспалительным синдром. Первые подобные случаи были зафиксированы в Великобритании и Италии еще месяц назад. Позже его определили как синдром Кавасаки. Это редкое заболевание, поражающее артерии. Только за последние недели во Франции его выявили у ста детей. Похожая картина в Испании и Швейцарии. В США его обнаружили у 130 детей в 14 штатах. В Нью-Йорке скончались трое.

"Эта проблема очень беспокоит. У нас около 100 случаев воспалительных заболеваний у маленьких детей, которые, похоже, вызваны вирусом COVID. Симптомы детей похожи на болезнь Кавасаки или токсический шокоподобный синдром. Это воспаление кровеносных сосудов и может повлиять на сердце", - заявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.

Причины возникновения синдрома Кавасаки учеными до конца не изучены. Но известно, что чаще всего он проявляется у детей до пяти лет болеющих или уже переболевших инфекционными заболеваниями.

"Есть взаимосвязь между инфекционными заболеваниями, тяжело протекающими инфекциями, такие как вирусы герпеса, стафилококк, и вот сейчас коронавирусная инфекция, она все-таки агрессивная и также влияет на сосуды и влияет на иммунитет организма. Коронавирусная инфекция может быть триггером, то есть спусковым толчком для заболевания Кавасаки", - сказал педиатр Евгений Тимаков.

На фоне инфекционного заболевания иммунитет атакует здоровые сосуды и артерии. Их стенки расширяются, образуются аневризмы. Там могут появиться тромбы, а они в свою очередь могут вызывать инфаркт или инсульт. Тяжелых последствий синдрома Кавасаки можно избежать, если провести специальную терапию в первые 10 дней болезни, симптомы которой можно распознать.

"Боли в животе, потому что сосудики в нашем кишечнике точно так же реагируют на воспалительные процессы. У детей первый симптом - это боль в животе, появление сыпи, длительная температура, воспаленные лимфоузлы - все это требует осмотра врача, а врач должен быть насторожен по поводу того, что на фоне коронавирусной инфекции может быть синдром Кавасаки", - объяснил Тимаков.

Власти США уже массово тестируют детей на коронавирус, чтобы предотвратить осложнения. Подобные меры принимаются и в европейских странах, где есть заболевшие синдромом Кавасаки. В России на данный момент ни одного случая не выявлено.

Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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