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Путин напомнил о важности оформления прав на вакцину от коронавируса

18:00
  • четверг
  • 14 мая 2020

Ожидается, что препарат будет готов к сентябрю

Владимир Путин призвал российских специалистов-вирусологов обеспечить оформление авторских прав на вакцину от коронавируса, как только она будет создана. В четверг президент провёл совещание по развитию генетических технологий, передает "ТВ Центр".

В частности, обсуждался ход работы над прививками от новой инфекции. Как сообщил руководитель Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов, испытания прототипов вакцины на животных завершены. Определены перспективные варианты. Можно рассчитывать, что к сентябрю препарат будет готов.

Пожелав специалистам успеха, Владимир Путин обратил их внимание и на необходимость регистрации прав на интеллектуальную собственность. Говоря о программе генетических исследований в целом, президент отметил, что медицинские технологии - это важное, но далеко не единственное направление работы.

"В чём состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях - от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века", - заявил глава государства.

Для развития генетических исследований в России создаются три центра мирового уровня. Каждый из них будет представлять собой объединение вузов, исследовательских институтов, инновационных компаний и предприятий. Важная проблема - подготовка кадров. По словам Владимира Путина, необходимо вдохновить молодёжь стать первопроходцами в генетике. А учитывая скорость обновления знаний в этой сфере, надо выстроить непрерывный процесс обновления образовательных программ. Вернувшись к проблеме борьбы с коронавирусом, президент сообщил, что один из участников совещания - министр науки и высшего образования Валерий Фальков - переболел этим недугом и уже активно включился в работу.

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