Собянин объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19

В столице подготовили автоматические анализаторы

В Москве начнется массовое и бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом говорится на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Скрининг стартует уже завтра, 15 мая. С этой целью в столице подготовили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

"Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы - массовой и бесплатной. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки", - заявил мэр Москвы Сергея Собянин.

Полученные данные скрининга станут основой для смягчения или сохранения ограничительных мер. Динамика распространения инфекции будет публиковаться на сайте mos.ru.

Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 – в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по 2 процедурных кабинета.

"Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms", - написал Сергей Собянин.

Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

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