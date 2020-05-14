Когда в Москве откроются салоны красоты

В них проще простого подхватить вирус

Московские салоны красоты и парикмахерские пока останутся закрытыми.

Возобновить их работу сейчас не представляется возможным из-за сохраняющейся опасности быстрого распространения коронавируса, передает РИА Новости.

"Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это самые проблемные с точки зрения распространения вируса заведения, отметил Собянин. Но как только появится возможность, власти откроют их. Сроки мэр не озвучил.

Салоны красоты, парикмахерские и другие заведения временно прекратили свою работу с 13 апреля из-за введенных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусом.

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