ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Когда в Москве откроются салоны красоты

18:04
  • четверг
  • 14 мая 2020

В них проще простого подхватить вирус

Московские салоны красоты и парикмахерские пока останутся закрытыми.

Возобновить их работу сейчас не представляется возможным из-за сохраняющейся опасности быстрого распространения коронавируса, передает РИА Новости.

"Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это самые проблемные с точки зрения распространения вируса заведения, отметил Собянин. Но как только появится возможность, власти откроют их. Сроки мэр не озвучил. 

Салоны красоты, парикмахерские и другие заведения временно прекратили свою работу с 13 апреля из-за введенных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Парикмахерская
Парикмахерская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.