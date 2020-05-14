Власти Москвы заявили о достоверности данных о смертности от коронавируса

Каждый случай проходит детальное патологоанатомическое исследование

В Москве всегда перепроверяются данные о смертности от коронавируса, они соответствуют действительности. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, каждый случай проходит детальное патологоанатомическое исследование.

"Все люди, у которых был подтвержден COVID-19, и они погибли, или те, у кого есть подозрения на коронавирусную инфекцию, в обязательном порядке проходят такое исследование, в отличие от многих других европейских стран. Поэтому статистика абсолютно достоверна", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что Москва придерживается политики полной открытости.

"Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", - заявила Ракова.

По ее словам, в Москве наблюдается увеличение смертности в апреле 2020 года: по сравнению с 2019 годом смертность увеличилась на 1,8 тысячи человек, по сравнению с 2018 годом - на 900 человек. При этом зафиксировано, что из-за коронавируса в апреле умерли 639 человек.

"Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе, наверное, рано еще, но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия, конечно же, влияет на увеличение смертности горожан. Вполне понятно, вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания, но назвать в данном случае причиной смертности COVID-19 просто не представляется возможным", - указала Ракова (цитата по АГН "Москва").

В столице 13 апреля скончались 58 пациентов с коронавирусом. Общее число вызванных коронавирусной инфекцией смертей, таким образом, достигло 1290.

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