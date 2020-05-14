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Россияне пока не смогут летать в Европу

18:37
  • четверг
  • 14 мая 2020

Границы остаются закрытыми из-за коронавируса

Страны Евросоюза и Шенгенской зоны пока остаются закрытыми для российских туристов. Вопрос о возобновлении авиасообщения и открытии внешних границ пока не стоит на повестке дня.

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

"Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан", - сказал он.

Ранее Россия и страны Европы ограничили авиасообщение между странами для того, чтобы пресечь распространение коронавируса. Работают только вывозные рейсы. 

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