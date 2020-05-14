В Лондоне появился "коронавирусный убийца"

Плевок оказался смертельным

В Великобритании появился намеренно заражающий людей коронавирусом мужчина.

Так, издание The Guardian сообщает, что неизвестный мужчина плюнул на двух кассирш, которые работали на вокзале в Лондоне, и заявил, что болен коронавирусом.

Женщины работали без маскок. После инцидента они сдали тест на COVID-19 и выяснили, что заразились. Одна из кассирш не перенесла болезнь и скончалась, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Из-за связанных с коронавирусом ограничений на похоронах погибшей были всего десять человек.

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