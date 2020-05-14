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Эксперты высоко оценили вводимую в Москве программу тестирования ИФА-методом

19:07
  • четверг
  • 14 мая 2020

Они отметили преимущества такой диагностики

Эксперты высоко оценили программу массового тестирования москвичей на COVID-19 с помощью ИФА-метода (иммуноферментная диагностика). Людей бесплатно начнут проверять на коронавирус уже с пятницы, 15 мая.

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Как заявил директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи" Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург, тестирование методом ИФА поможет выявлять заболевание как на начальной, так и на поздних стадиях.

"Иммуноферментная диагностика дает возможность выявлять вирус на более поздних стадиях, чем полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять вирус на ранних стадиях, а дальше чувствительность и возможности этого метода падают", - пояснил Гинцбург (цитата по АГН "Москва").

Положительно об идее массового тестирования отозвался заместитель директора по научной работе ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи" Минздрава России Денис Логунов.

Видео: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19

"Внедрение данного метода позволит в короткие сроки выявлять пациентов, которые в острой фазе", - прокомментировал он.

Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус добавил, что Москва одной из первых мировых столиц решилась на подобный шаг.

"Мы думаем, что наш московский опыт уже в ближайшее время будет использован не только нашими большими мегаполисами, но и мегаполисами мира. Это один из решающих шагов к контролю за эпидемией", - подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 мая 2020 года в Москве начнется массовый скрининг населения на коронавирус. Тестирование будет осуществляться ИФА-методом.

Каждые несколько дней для тестирования будут приглашаться порядка 70 тысяч жителей города, отобранных в соответствии с возрастной структурой населения и с учетом округа проживания. Забор крови будет проводиться на базе 30 городских взрослых поликлиник.

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