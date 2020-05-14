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"А почему другие гуляют?" Россиянин перестал читать новости и поплатился

19:54
  • четверг
  • 14 мая 2020

Незнание закона не освобождает от ответственности

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал горожанина за прогулку в парке в период ограничений, введенных из-за коронавируса.

23 апреля Юрий Макаров прогуливался с женой в парке Победы, где его остановили сотрудники правоохранительных органов. Мужчина объяснил, что знал о введенных правилах, но предпочитал "не читать и не слушать новости".

Петроградский районный суд счел позицию Макарова неубедительной и оштрафовал его на две тысячи рублей по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Петербуржец, в свою очередь, пожаловался суду, что "другие тоже гуляли в парке", передает РИА Новости. 

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