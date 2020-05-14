В Москве перестанут штрафовать за ошибку в привязке номера авто к пропуску

Заполнить заявление на отмену штрафов можно в электронном виде

Департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску. Об этом пишет "Газета.Ru".

"В МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью", - говорится в сообщении пресс-службы дептранса.

"Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В частности, проверить привязку пропуска можно в приложении "Московский транспорт".

Заполнить заявление на отмену штрафов в электронном виде можно на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.

"И хотя жалоба не является основанием для отмены штрафа, гарантируем, что каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно", – отметили в дептрансе.

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