Дочь Заворотнюк нашла в себе генетический дефект

Девушку "поцеловал ангел"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своим открытием.

Девушка выяснила, что у нее на лице – генетический дефект, то есть ямочки. Эта новость так поразила 24-летнюю девушку, что она решила попросить совета у подписчиков.

"Оказывается ямочки на щеках - "это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы". Представляете?! Что же теперь делать?", - написала Анна в Instagram.

В то же время она призналась, что не представляет себя без ямочек на щеках и что они ей нравятся.

Поклонники в комментариях принялись успокаивать Заворотнюк, отметив, что этот "дефект" только красит девушку.

"Красавица, тебе очень идут ямочки", - написала vlagateeva.

"Для меня ямочки это украшения, как говорят - ангел поцеловал", -заметила olga_helga.

Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк. Врачи получили клетки опухоли актрисы, чтобы применить их в лечении больных раком в терминальной стадии.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом прошлого года. Ряд СМИ утверждают, что у актрисы рак головного мозге (глиобластома), но родственники до сих пор не рассказали общественности с каким именно заболеванием борется Заворотнюк.

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