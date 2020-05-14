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Из МГУ уволился преподаватель, крутивший романы со студентами

20:11
  • четверг
  • 14 мая 2020

Сергей Князев считал, что они были добровольными

Преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил, что уволится до конца текущего семестра из университета. Такое решение он принял после того, как в Сети вскрылась информация о его многочисленных романах со студентами.

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Сам он подтвердил информацию об "отношениях со студентами". В своем посте в фейсбуке он сообщил, что считал их добровольными и якобы никогда не пользовался своим служебным положением.

"Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку – неправда. При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла, - написал преподаватель.

 

Князев заявил, что он искренне сожалеет о своих поступках. Он принес извинения перед теми, кто пострадал от его действий. Он также попросил "воздержаться от дискуссий" и закрыл комментарии к своей записи в соцсети, оставив лишь один положительный отзыв от студентки.

"Вы один из лучших преподавателей, которых я знаю. Спасибо Вам за Ваши переданные знания, харизму и умение найти правильный подход к каждому студенту!" – написала ему Алина Алешкина.

13 мая студенты и аспиранты МГУ написали открытое письмо, в котором потребовали от руководства вуза создать правовой механизм борьбы с домогательствами со стороны преподавателей.

До этого в интернете были опубликованы истории с участием девяти преподавателей вуза. Их фамилии не назывались.

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