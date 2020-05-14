Число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч

Темп смертности замедлился

В мире от коронавирусной инфекции скончались 300 189 человек.

Такие данные приводит агентство ТАСС на 20:30 по московскому времени 14 мая. Это 6,83% от общего количества заболевших. Темпы роста смертности замедляются.

Всего в мире по меньшей мере четыре миллиона 39 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

В России по данным на сегодняшний день, 252 245 зараженных коронавирусом. 53 530 сумели победить инфекцию, 2 305 умерли.

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