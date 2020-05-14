Путину пообещали вакцину от коронавируса до сентября

В четверг президент провел совещание по генетике

Совещание по развитию генетических технологий в России провёл в четверг Владимир Путин. Обсуждалась в том числе и деятельность учёных по созданию препаратов против коронавируса. Так, в разработке вакцины завершены испытания прототипов и отобраны перспективные варианты. Возможно, в сентябре медики будут готовы начать прививки. Президент пожелал учёным успеха, и призвал их обязательно оформить права на интеллектуальную собственность. Но вопросами медицины совещание не ограничилось.

Страна постепенно возвращается к привычной жизни, и теперь можно, говорит Владимир Путин, вновь сосредоточиться на решении стратегических, масштабных задач. Таких, как развитие генетических технологий.

"Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях – от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности", - заявил Путин.

Сейчас в стране созданы три геномных центра. Три консорциума, в которые входят и научные, и образовательные учреждения. Трудятся в них по четырём направлениям - биобезопасность, сельское хозяйство, промышленность и медицина.

"По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причём как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную – и в России, и в мире – продукцию", - сказал президент России.

Отечественные разработки более чем перспективны. В сфере сельского хозяйства, например, российские ученые успешно создают неуязвимые для вредителей культуры. А в медицине специальные полезные вирусы, которые способны убивать раковые клетки.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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