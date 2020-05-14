ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину пообещали вакцину от коронавируса до сентября

22:12
  • четверг
  • 14 мая 2020

В четверг президент провел совещание по генетике

Совещание по развитию генетических технологий в России провёл в четверг Владимир Путин. Обсуждалась в том числе и деятельность учёных по созданию препаратов против коронавируса. Так, в разработке вакцины завершены испытания прототипов и отобраны перспективные варианты. Возможно, в сентябре медики будут готовы начать прививки. Президент пожелал учёным успеха, и призвал их обязательно оформить права на интеллектуальную собственность. Но вопросами медицины совещание не ограничилось.

В России остановили рост числа заражений коронавирусом
Число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч
В Москве перестанут штрафовать за ошибку в привязке номера авто к пропуску

Страна постепенно возвращается к привычной жизни, и теперь можно, говорит Владимир Путин, вновь сосредоточиться на решении стратегических, масштабных задач. Таких, как развитие генетических технологий.

"Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях – от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности", - заявил Путин.

Сейчас в стране созданы три геномных центра. Три консорциума, в которые входят и научные, и образовательные учреждения. Трудятся в них по четырём направлениям - биобезопасность, сельское хозяйство, промышленность и медицина.

"По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причём как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную – и в России, и в мире – продукцию", - сказал президент России.

Отечественные разработки более чем перспективны. В сфере сельского хозяйства, например, российские ученые успешно создают неуязвимые для вредителей культуры. А в медицине специальные полезные вирусы, которые способны убивать раковые клетки.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
Владимир Путин
Владимир Путин
Лаборатория
Лаборатория
Владимир Путин во время видеосвязи
Владимир Путин во время видеосвязи
Лабораторные мыши
Лабораторные мыши
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.