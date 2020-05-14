В России остановили рост числа заражений коронавирусом

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен. Он незначителен уже на протяжении 11 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По последним данным оперативного штаба, за сутки выявлено еще 9 тысяч 974 случая заболевания в 84 регионах. Более чем у 40% инфицированных не было симптомов. Всего в стране - 252 тысячи 245 подтвержденных диагнозов COVID-19. Случаи зарегистрированы во всех регионах. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 93 человека. По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением врачей находятся почти 260 тысяч россиян. Проведено свыше шести миллионов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки - более 205 тысяч. Число выздоровевших возросло на пять с половиной тысяч. Всего от вируса врачи вылечили более 53 тысяч пациентов.

В Москве, по последним данным, выявлено 4 тысячи 712 новых случаев. Скончались 58 человек. Из больниц выписан 1821 пациент. За все время в столице выздоровели свыше 23 тысяч человек.

Подробности о борьбе с коронавирусом в России смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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