Власти заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19 в Москве

От распространивших фейки изданий уже потребовали опубликовать опровержения

Посольство России в Лондоне потребовало от редакции газеты Financial Times опровергнуть сообщение о том, что смертность от коронавируса в нашей стране якобы намного превышает официальные данные. В США такое же требование будет передано газете New York Times. Авторы вышедших на днях статей, манипулируя данными, внушали читателям мысль о том, что власти России скрывают масштабы смертности от COVID-19. В МИД России в связи с этим отметили, что страны, призывающие всех бороться с фейковыми новостями, сами их и распространяют.

Журналисты американской New York Times и британской Financial Times вдруг стали писать как под копирку. Взяли официальные цифры умерших в Москве и Санкт-Петербурге за минувший месяц и сделали свой поразительный, но ничем не подкрепленный одинаковый вывод.

"Общая цифра смертей за апрель намного превышает официальную статистику, согласно которой от коронавируса умерли 642 человека, что свидетельствует о значительном занижении данных властями", - пишет NYT.

"Данные городских властей Санкт-Петербурга показывают, что в прошлом месяце было зафиксировано 232 случая смерти, превышающих среднестатистический показатель смертности, а официальное число умерших в городе от коронавируса составило всего 29 человек. Цифра 72-процентного занижения данных является консервативной оценкой", - внушают читателям журналисты FT.

Москва и Санкт-Петербург, в отличие от многих мировых мегаполисов, регулярно публикуют все данные. Чего не скажешь, например, о Нью-Йорке. С официального сайта города вообще исчезли все сведения о так называемых нековидных смертях.

"Москва, наверное, единственная, кто опубликовала данные по смертности за апрель месяц на открытых данных сознательно, самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все. Действительно, у нас наблюдаются увеличение смертности за апрель 2020 года. Мы уже прекрасно понимаем - любая пандемия влияет, конечно же, на увеличение смертности горожан и это понятно - вирус бьет по самому больному. Обостряются все хронические заболевания, но назвать причиной смерти COVID-19 просто не представляется возможным", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Установление официальной причины смерти в России - результат сложного исследования. Анализы подтверждают, что человек умер, например, от инфаркта, инсульта или онкологии. Доля таких смертей в столице за апрель - 60%.

"В отличие от большинства стран мира, в России по нормативным документам, по нашим требованиям, 100% происходит патологоанатомическое вскрытие умерших и с подозрением на COVID-19, и с диагнозом COVID-19, и других умерших в городе Москва", - сообщил Олег Зайратьянц, главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения Москвы.

Уровень смертности от коронавируса в нашей стране, действительно, ниже общемирового почти в 7,5 раза. При том, что охват тестирования - колоссальный. Западные СМИ трактуют цифры, как им угодно. Например, недавно поставили Россию на второе место в Европе по заболеваемости. Публикации New York Times и Financial Times в нашем МИД уже назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

"Речь идет не просто о возможной какой-то ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они и не хотели в ней разбираться. Здесь опять же нет сомнений в истинной цели их подготовки. Мы видим, и доказательств все больше, что некоторые силы, к сожалению, на Западе стремиться использовать текущую кризисную ситуацию во всем мире для дискредитации", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Кадры, которые облетели весь мир. Американские братские могилы и рефрижераторы, которые используют вместо морозильных камер в моргах (см. видео). Хранить трупы больше просто негде. Количество умерших - вот, пожалуй, самые показательные цифры в борьбе с пандемией. Ни в США, ни в Великобритании, которая больше всех пострадала в Европе, они, оптимизма, не внушают.

"Оказалось, что с пандемией новой коронавирусной инфекции весьма сложно бороться США по многим причинам. Одна из них - полное разрушение системы здравоохранения. Весьма неоперативные действия властных структур, которые проморгали начало активного инфицирования американцев. Все это надо на что-то списать. Для того, чтобы объединить американское общество, нужно найти внешнего врага. Естественно, уже в качестве апробированной технологически мишени в информационном противостоянии является Россия", - заключил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Которая в отличие от западных партнеров своевременно среагировала на глобальную угрозу. Это позволило выиграть время и подготовить систему здравоохранения. Во многом это залог низкой смертности. Только вот об этом в скандальных публикациях ни слова. От изданий уже потребовали опубликовать опровержения с реальными данными и разъяснениями. Их, наш МИД, оперативно направил в редакции.

Матвей Шестаков, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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