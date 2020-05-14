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Грету Тунберг позвали на экспертное собрание по коронавирусу

22:49
  • четверг
  • 14 мая 2020

Появившись на публике в предыдущий раз, она подвергла опасности 30 тысяч подростков

Американская телеаудитория замерла в ожидании. Телеканал CNN анонсировал большую программу со знаменитой экоактивисткой Гретой Тунберг. Она начнётся, когда в Москве будет глубокая ночь, передает "ТВ Центр".

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Обсуждать в серьёзной экспертной компании будут не экологию, а коронавирус. Девочка будет дискутировать с двумя бывшими чиновниками от здравоохранения из администрации Барака Обамы.

Стоит отметить, что в последний раз Грета появлялась на публике, когда на подъёме эпидемии в Британии в конце февраля она собрала на улицах Бристоля 30 тысяч подростков, подвергнув их опасности заражения.

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