Путин обсудил с Вучичем гонения на духовенство в Черногории

И коронавирус

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

Главы государств обсудили ряд важных двусторонних вопросов. Как отметили в пресс-службе Вучича, "от ситуации в Косове и Метохии до гонений духовенства Сербской православной церкви в Черногории".

Не могли не затронуть борьбу с коронавирусом. Вучич поблагодарил Путина за оказанную медицинскую помощь его стране в такое непростое время и выразил соболезнования в связи с жертвами COVID-19 в России, передает РИА Новости.

"Благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики", - сообщили в пресс-службе Вучича.

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