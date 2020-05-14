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Коронавирусный успех: назван первый в мире потенциальный триллионер

21:47
  • четверг
  • 14 мая 2020

Состояние самого богатого человека в мире стремительно растет

Основатель компании Amazon Джефф Безос может стать первым в истории долларовым триллионером всего через несколько лет.

Американские исследователи провели анализ и выяснили, что к 2026 году состояние Безоса может достичь одного триллиона долларов. И во многом благодаря пандемии коронавируса – резкий спрос на онлайн-покупки привел к скачку акций Amazon на 28% с начала года, пишет Forbes.

На данный момент состояние 56-летнего предпринимателя оценивается в 143 миллиарда долларов. Кажется, что до статуса триллионера ему еще далеко, но в марте 2020 года у Безоса было только 125 миллиардов долларов.

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