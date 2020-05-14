В Ленобласти загорелся торговый центр

Огонь охватил 530 "квадратов"

В Гатчинском районе Ленинградской области загорелся пустой торговый центр.

Площадь пожара составляет 530 квадратных метров. Огнем охвачены несколько торговых павильонов, горит кровля.

На месте ЧП работают два пожарных расчета, передает ТАСС. На данный момент огонь локализован.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в администрации Гатчинского района, торговый центр пустует на протяжении четырех месяцев.

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